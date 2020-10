Morto Lillo Tombolini | il ricordo di Enrico Mentana | ' Un signore che si distingueva da tutti noi'

Agenzia_Ansa : E' morto Lillo #Tombolini, da Italia 1 a Rete4 a La7 #ANSA - DarthPump : E' morto Lillo Tombolini, da Italia 1 a Rete4 a La7 - bianca_caimi : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Lillo #Tombolini, da Italia 1 a Rete4 a La7 #ANSA - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Lillo #Tombolini, da Italia 1 a Rete4 a La7 #ANSA - TerrinoniL : E' morto Lillo Tombolini, da Italia 1 a Rete4 a La7 - Ultima Ora -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Lillo

Lutto a La 7 per la scomparsa di Lillo Tombolini, per anni direttore di rete. «Se ne è andato in questa stagione plumbea, in punta di piedi, come nel suo stile di sempre.Il mondo della tv è in lutto, è morto un volto storico di Rete 4, Italia 1 e La 7: l'uomo aveva 79 anni, ecco di chi si tratta ...