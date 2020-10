Moronese (M5S): “Fondi per piantare alberi, in Campania 44 comuni possono riceverli” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “È stata ufficializzata ieri dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa l’operatività del decreto riforestazione che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per finanziare la piantumazione di alberi e la creazione di foreste urbane nelle Città Metropolitane, è un’occasione straordinaria che viene messa a disposizioni dei comuni per contribuire al miglioramento dello stato di salute dei nostri territori” lo dichiara la sen. Vilma Moronese, presidente della commissione ambiente al Senato della Repubblica, che poi aggiunge: “piantare alberi ci aiuta a combattere l’inquinamento, migliorare la qualità dell’aria, contrastare i cambiamenti climatici, e rende anche le nostre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “È stata ufficializzata ieri dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa l’operatività del decreto riforestazione che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per finanziare la piantumazione die la creazione di foreste urbane nelle Città Metropolitane, è un’occasione straordinaria che viene messa a disposizioni deiper contribuire al miglioramento dello stato di salute dei nostri territori” lo dichiara la sen. Vilma, presidente della commissione ambiente al Senato della Repubblica, che poi aggiunge: “ci aiuta a combattere l’inquinamento, migliorare la qualità dell’aria, contrastare i cambiamenti climatici, e rende anche le nostre ...

