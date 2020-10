L’Enciclica ‘Fratelli tutti’ mi ha commossa: papa Francesco è un’enorme opportunità per la Chiesa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ho letto l’Enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco. L’ho letta con una passione assoluta e nel corso della lettura mi sono commossa più e più volte. Non solo per le straordinarie parole in essa contenute, per la loro forza e bellezza, ma soprattutto perché quest’opera è talmente universale, talmente inclusiva e rivoluzionaria, che conferma ancora una volta l’animo puro di questo papa. Francesco è davvero “fratello di tutti”, la sua grande umanità resterà per sempre nella storia e deve farci riflettere a lungo, molto a lungo su ciò che davvero conta in questo mondo. Mi sorprendo da sola mentre parlo di un uomo di Chiesa con questa passione, con questa sincera ammirazione. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ho letto l’Enciclica “Fratelli tutti” di. L’ho letta con una passione assoluta e nel corso della lettura mi sonopiù e più volte. Non solo per le straordinarie parole in essa contenute, per la loro forza e bellezza, ma soprattutto perché quest’opera è talmente universale, talmente inclusiva e rivoluzionaria, che conferma ancora una volta l’animo puro di questoè davvero “fratello di tutti”, la sua grande umanità resterà per sempre nella storia e deve farci riflettere a lungo, molto a lungo su ciò che davvero conta in questo mondo. Mi sorprendo da sola mentre parlo di un uomo dicon questa passione, con questa sincera ammirazione. La ...

