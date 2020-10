La frase xenofoba sui diritti acquisiti da chi capita «in casa» di altri non è una citazione di Platone (Di venerdì 9 ottobre 2020) Giovedì 8 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 5 ottobre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene un’immagine raffigurante il dettaglio di Platone tratto dall’affresco La scuola di Atene, realizzato nella stanza delle Segnature (a Roma) tra il 1509 e il 1511 da Raffaello Sanzio, e una presunta citazione a lui attribuita che recita: «Quando il cittadino accetta che chiunque gli capiti in casa possa acquistarvi gli stessi diritti di chi l’ha costruita e c’è nato; quando i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi in nome di una libertà che divora e corrompe ogni regola ed ordine, così muore la ... Leggi su facta.news (Di venerdì 9 ottobre 2020) Giovedì 8 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 5 ottobre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene un’immagine raffigurante il dettaglio ditratto dall’affresco La scuola di Atene, realizzato nella stanza delle Segnature (a Roma) tra il 1509 e il 1511 da Raffaello Sanzio, e una presuntaa lui attribuita che recita: «Quando il cittadino accetta che chiunque gli capiti inpossa acquistarvi gli stessidi chi l’ha costruita e c’è nato; quando i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi in nome di una libertà che divora e corrompe ogni regola ed ordine, così muore la ...

