Italia Under 21, membro staff e due calciatori positivi al Coronavirus: uno è sintomatico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Italiana Under 21 sono risultati positivi al Coronavirus.Nella giornata di ieri, all'arrivo in aeroporto, gli azzurrini - sbarcati a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma oggi contro l'Islanda - sono stati sottoposti al tampone. Dei tre, un calciatore è sintomatico ed è costantemente monitorato dallo staff medico della Nazionale. Gli altri due, con bassa carica virale, hanno già effettuato un secondo test del quale si attende l'esito.Tutto il gruppo squadra era risultato negativo ai tre tamponi effettuati in Italia, prima della partenza. La Figc si è attivata ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) Duee undellodella Nazionalena21 sono risultatial.Nella giornata di ieri, all'arrivo in aeroporto, gli azzurrini - sbarcati a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma oggi contro l'Islanda - sono stati sottoposti al tampone. Dei tre, un calciatore èed è costantemente monitorato dallomedico della Nazionale. Gli altri due, con bassa carica virale, hanno già effettuato un secondo test del quale si attende l'esito.Tutto il gruppo squadra era risultato negativo ai tre tamponi effettuati in, prima della partenza. La Figc si è attivata ...

XFactor_Italia : .@MarroneEmma sarà la #Wonderwall degli Under Uomini? ??????? #XF2020 - XFactor_Italia : GG per le Under Donne e @Machete_Mnlt!?? Vi piace come squadra? #XF2020 - XFactor_Italia : Roccuzzo fa parte degli Under Uomini! #XF2020 - FantaMasterApp : 'FLASH – Italia U21: dopo Bastoni, altri due calciatori positivi' - gustatore : Secondo me il CdS la positività di gabbia se l'è inventata, hanno visto 'Italia under 21' e hanno preso il più famo… -