India, donna partorisce in aereo a 10mila metri d’altezza (Di venerdì 9 ottobre 2020) India, donna partorisce in aereo a 10mila metri d’altezza Una donna Indiana ha dato alla luce un bambino in aereo, a 10mila metri di quota, mentre volava da Delhi a Bengaluru. Così il figlio è nato sul volo IndiGo 6E 122: a confermarlo la compagnia aerea in una nota. “Confermiamo che un bambino è stato partorito prematuramente sul volo 6E 122 da Delhi a Bangalore. Non ci sono ulteriori dettagli disponibili”, ha dichiarato all’Hindustan Times un portavoce del vettore. Iniziato il travaglio a metà del viaggio, lo staff non ha potuto fare altro che organizzare il velivolo permettendo alla donna di partorire. “Ero su un ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020)ind’altezza Unana ha dato alla luce un bambino in, adi quota, mentre volava da Delhi a Bengaluru. Così il figlio è nato sul volo IndiGo 6E 122: a confermarlo la compagnia aerea in una nota. “Confermiamo che un bambino è stato partorito prematuramente sul volo 6E 122 da Delhi a Bangalore. Non ci sono ulteriori dettagli disponibili”, ha dichiarato all’Hindustan Times un portavoce del vettore. Iniziato il travaglio a metà del viaggio, lo staff non ha potuto fare altro che organizzare il velivolo permettendo alladi partorire. “Ero su un ...

LibriMondolibri : #libro #8ottobre GIORNI E NOTTI FATTI DI PICCOLE COSE - Grace è una donna psichicamente instabile che non si trova… - NethipEdien2000 : RT @intheunion2020: ???? Kamala #Harris ricorda la madre arrivata in America dall’India e i suoi sacrifici e poi parla delle sue molteplici e… - e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? Kamala #Harris ricorda la madre arrivata in America dall’India e i suoi sacrifici e poi parla delle sue molteplici e… - Ladynomics : RT @intheunion2020: ???? Kamala #Harris ricorda la madre arrivata in America dall’India e i suoi sacrifici e poi parla delle sue molteplici e… - intheunion2020 : ???? Kamala #Harris ricorda la madre arrivata in America dall’India e i suoi sacrifici e poi parla delle sue moltepli… -

Ultime Notizie dalla rete : India donna Muore un'altra donna stuprata, proteste in tutta l'India Il Mattino Donna indiana partorisce su un velivolo a 10mila metri

Parto d’emergenza per una donna in India, che dà alla luce il suo piccolo a bordo di un aereo. L’episodio è avvenuto sul volo IndiGo 6E 122, secondo quanto confermato dalla comapgnia aerea. La donna h ...

India, il parto di una donna è in alta quota: nascita sull’aereo

India, parto d’emergenza per una donna sull’aereo. Una donna indiana ha partorito a bordo di un aereo a 10mila metri di quota. Stando alle prime informazioni, si è trattato d ...

Parto d’emergenza per una donna in India, che dà alla luce il suo piccolo a bordo di un aereo. L’episodio è avvenuto sul volo IndiGo 6E 122, secondo quanto confermato dalla comapgnia aerea. La donna h ...India, parto d’emergenza per una donna sull’aereo. Una donna indiana ha partorito a bordo di un aereo a 10mila metri di quota. Stando alle prime informazioni, si è trattato d ...