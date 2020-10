Il weekend si avvicina Jovana Djordjevic si prepara concedendosi una birra

Leggi su golssip

(Di venerdì 9 ottobre 2020) "It's friday". E' venerdì, e ile i suoi eccessi, la sua spensieratezza, siè pronta a vivere un altro fine settimana intenso, cominciando dal concedersi una, che ogni tanto non guasta. Sexy come sempre, la compagna dell'attaccante del Chievo si è mostrata così:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGH3TwCna85/" Golssip.