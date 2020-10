Il nuovo singolo dei Negramaro tra sogni e suggestioni, audio e testo di Contatto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il nuovo singolo dei Negramaro anticipa il prossimo anno di inediti che hanno in programma per il mese di novembre. Il brano è stato annunciato qualche giorno fa sui canali social del gruppo, che torna alla musica dopo tre anni da Amore Che Torni. Il brano si sviluppa tra sogni e suggestioni, in un’atmosfera nella quale si mescolano diversi generi. L’album, di cui questo singolo è apripista, porta lo stesso nome della canzone in radio dal 9 ottobre e conta sulla produzione di Andrea Mariano. La data di uscita è invece fissata per il 13 novembre. I Negramaro tornano alla musica a tre anni da Amore Che Torni, pubblicato a novembre 2017 e con il quale avevano evitato lo scioglimento del gruppo. A parlare di questa eventualità ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildeianticipa il prossimo anno di inediti che hanno in programma per il mese di novembre. Il brano è stato annunciato qualche giorno fa sui canali social del gruppo, che torna alla musica dopo tre anni da Amore Che Torni. Il brano si sviluppa tra, in un’atmosfera nella quale si mescolano diversi generi. L’album, di cui questoè apripista, porta lo stesso nome della canzone in radio dal 9 ottobre e conta sulla produzione di Andrea Mariano. La data di uscita è invece fissata per il 13 novembre. Itornano alla musica a tre anni da Amore Che Torni, pubblicato a novembre 2017 e con il quale avevano evitato lo scioglimento del gruppo. A parlare di questa eventualità ...

