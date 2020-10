Hunziker e Ramazzotti a scuola | ognuno a prendere la propria figlia

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Michelleed Erossono due genitori attenti e presenti nelle loro nuove famiglie. I due ex che insieme hanno avuto Aurora, ora conducono vite separate: la conduttrice insieme al ...

infoitcultura : Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, la verità sulla loro rottura - pinocchioeis : Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti ?? - amiamonoistesse : Michelle Hunziker and Eros Ramazzotti (1995- giugno 2002) sono stati fidanzati per 3 anni e 3 mesi (1995- 24 aprile… - irenelasagna : RT @trashtvstellare: Myriam che crede che Michelle (Hunziker) sia il fidanzato dell'amica di cui parla Tommaso (Aurora Ramazzotti)?????? #G… -

Ultime Notizie dalla rete : Hunziker Ramazzotti

Con un look sbarazzino e trendy tutto bianco, la showgirl fa una sorpresa alla sua bambina "di mezzo", che spegne sette candeline. E che le somiglia tantissimo... anche per l'energia ...Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono due genitori attenti e presenti nelle loro nuove famiglie. I due ex che insieme hanno avuto Aurora, ora conducono vite separate: la conduttrice insieme al mar ...