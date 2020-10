Huawei P Smart 2021: arriva ufficialmente in Italia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il nuovo Huawei P Smart 2021 è disponibile in pre-ordine da oggi in Italia. Tutti coloro che lo acquisteranno entro l’1 novembre, riceveranno incluse le FreeBuds 3 e tanti vantaggi esclusivi su Huawei Music, Video, Cloud Huawei P Smart 2021, l’ultimo arrivato della serie P Smart, è disponibile da oggi al pre-ordine in Italia. Grazie al design elegante e alle prestazioni potenziate, P Smart 2021 incontra le esigenze di tutti consumatori, anche dei più giovani. Il nuovo Smartphone Huawei è dotato di una batteria da 5.000 mAh che assicura una durata della ricarica al passo con gli stili di vita ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il nuovoè disponibile in pre-ordine da oggi in. Tutti coloro che lo acquisteranno entro l’1 novembre, riceveranno incluse le FreeBuds 3 e tanti vantaggi esclusivi suMusic, Video, Cloud, l’ultimoto della serie P, è disponibile da oggi al pre-ordine in. Grazie al design elegante e alle prestazioni potenziate, Pincontra le esigenze di tutti consumatori, anche dei più giovani. Il nuovophoneè dotato di una batteria da 5.000 mAh che assicura una durata della ricarica al passo con gli stili di vita ...

tuttoteKit : #Huawei P Smart 2021: arriva ufficialmente in Italia #HuaweiPSmart2021 #tuttotek - infoitscienza : Ecco Huawei P Smart 2021: quad-camera e batteria di lunga durata - infoitscienza : Huawei P Smart 2021 ufficiale, batteria da 5.000 mAh e FreeBuds 3 incluse a 229 euro - CeotechI : RT @CeotechI: HUAWEI P smart 2021, l’ultimo arrivato della fortunata serie HUAWEI P smart, è disponibile da oggi in pre-ordine in Italia al… - rny_bzz_2k6 : RT @HuaweiEntEurope: Durante il prossimo #Huawei Eco-Connect Europe, si terrà una sessione interamente dedicata all'Italia e al suo ecosist… -