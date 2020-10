Guinness World Record: il raduno Subaru è il più grande di sempre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si è tenuto lo scorso weekend l' edizione 2020 del Subiefest , uno dei più grandi raduni al mondo di Subaru , che si tiene ogni anno negli Stati Uniti . L'edizione di quest'anno è servita a stabilire ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si è tenuto lo scorso weekend l' edizione 2020 del Subiefest , uno dei più grandi raduni al mondo di, che si tiene ogni anno negli Stati Uniti . L'edizione di quest'anno è servita a stabilire ...

tigerryeol : VERNON È L'UOMO PIÙ BELLO DEL MONDO HA LA PLACCA DI GUINNESS WORLD RECORD NELLA STANZA DEL DORM - Gosazer : Coi film rivisti sono a 1133, guinness world record battuto ?? - Antonio91360 : @flowery42 È nuovo guinness world record ???? - moonlyte2 : RT @BTSItalia_twt: ??| Il Guinness World of Records ha riconosciuto ai BTS il record per il numero più alto di daesang vinti (9) tra il 2016… - CHENBAE45959461 : RT @BTSItalia_twt: ??| Il Guinness World of Records ha riconosciuto ai BTS il record per il numero più alto di daesang vinti (9) tra il 2016… -

Ultime Notizie dalla rete : Guinness World Guinness World Record: il raduno Subaru è il più grande di sempre Corriere dello Sport Subaru, sfilano 1751 esemplari ed è subito Guinness World Record

L'edizione 2020 del Subiefest, negli Stati Uniti, entra nel Guinness dei Primati: mai avevano sfilato tante auto del marchio giapponese tutte insieme ...

Guinness World Record: il raduno Subaru è il più grande di sempre

L'edizione di quest'anno è servita a stabilire un record da Guinness dei Primati: quello della più grande sfilata di vetture Subaru di sempre: si sono radunati ben 1751 esemplari. Una parata che è ...

L'edizione 2020 del Subiefest, negli Stati Uniti, entra nel Guinness dei Primati: mai avevano sfilato tante auto del marchio giapponese tutte insieme ...L'edizione di quest'anno è servita a stabilire un record da Guinness dei Primati: quello della più grande sfilata di vetture Subaru di sempre: si sono radunati ben 1751 esemplari. Una parata che è ...