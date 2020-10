Grande Fratello Vip: il Reality Viene Prolungato! (Di venerdì 9 ottobre 2020) Grande Fratello Vip: per via del successo riscosso, il Reality condotto da Alfonso Signorini sarà prolungato di oltre 60 giorni. Ecco i dettagli della decisione presa dagli autori del GF Vip. Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco tempo ma sta già riscuotendo un enorme successo. Probabilmente il motivo è legato alla presenza di un cast veramente forte che fin da subito ha dato vita a diverse dinamiche interessanti. Per questo motivo, gli autori avrebbero deciso di allungare ulteriormente la durata del Reality. Ecco i dettagli. Grande Fratello Vip: prolungato fino a febbraio! Nonostante la scelta di trasmettere il Reality due volte a settimana potesse far registrare un calo degli ascolti, il ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020)Vip: per via del successo riscosso, ilcondotto da Alfonso Signorini sarà prolungato di oltre 60 giorni. Ecco i dettagli della decisione presa dagli autori del GF Vip. IlVip è iniziato da poco tempo ma sta già riscuotendo un enorme successo. Probabilmente il motivo è legato alla presenza di un cast veramente forte che fin da subito ha dato vita a diverse dinamiche interessanti. Per questo motivo, gli autori avrebbero deciso di allungare ulteriormente la durata del. Ecco i dettagli.Vip: prolungato fino a febbraio! Nonostante la scelta di trasmettere ildue volte a settimana potesse far registrare un calo degli ascolti, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello «Grande Fratello», il non sense delle telefonate a casa Vanity Fair Italia GF Vip, le anticipazioni di stasera: eliminato, mistero Elisabetta, ospiti

Le anticipazioni per la puntata che andrà in onda stasera del GF Vip, parlano di chi verrà eliminato, gli ospiti e il mistero Elisabetta.

Paolo Brosio: sconfitto il Covid è pronto per il Grande Fratello VIP!

Paolo Brosio GF Vip 5: Il giornalista, dopo venticinque giorni di ricovero, guarisce dal Covid-19 e lascia l'ospedale. Prossima destinazione? La Casa del Grande Fratello VIP! Ecco il suo annuncio sui ...

