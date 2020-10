Desquamazione del cuoio capelluto | cause e cosa fare

Leggi su dilei

(Di venerdì 9 ottobre 2020) di Valeria Ghitti Con il terminesi indica, in campo dermatologico, la perdita dello strato cutaneo più superficiale sotto forma di piccole squame o scaglie di pelle. Come ricordano gli esperti dell’AIDECO, Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia, tale fenomeno rientra nel “turn over cellulare epidermico”, ovvero nel naturale ricambio cui vanno incontro i cheratinociti, le cellule più numerose dell’epidermide: larappresenta, infatti, il processo finale del ricambio, quello in cui i cheratoniciti si distaccano perspazio a nuove cellule. Un fenomeno fisiologico, quindi, e come tale pressoché impercettibile, anche se coinvolge tutta la superficie cutanea. Ma può capitare che le squame di pelle che si distaccano non passino affatto ...