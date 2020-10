Covid, un decesso a Cardito (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCardito (Na)- Continua l’impennata di contagi da Covid a Napoli e in Campania, dove ieri è stata sfondata la soglia dei 757 casi. Nelle ultime ore si registra un decesso nel Napoletano. Si tratta di un cittadino di Cardito che era risultato positivo al Covid solo qualche giorno fa. Ora sul territorio comunale son 51 i casi accertati dall’Asl. A darne l’annuncio è stato il sindaco del comune a nord di Napoli, Giuseppe Cirillo. “Questo lutto – ha spiegato Cirillo – ci rattrista e ci fa scontrare con la drammaticità della situazione che il paese sta vivendo in questa nuova ondata di contagi ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na)- Continua l’impennata di contagi daa Napoli e in Campania, dove ieri è stata sfondata la soglia dei 757 casi. Nelle ultime ore si registra unnel Napoletano. Si tratta di un cittadino diche era risultato positivo alsolo qualche giorno fa. Ora sul territorio comunale son 51 i casi accertati dall’Asl. A darne l’annuncio è stato il sindaco del comune a nord di Napoli, Giuseppe Cirillo. “Questo lutto – ha spiegato Cirillo – ci rattrista e ci fa scontrare con la drammaticità della situazione che il paese sta vivendo in questa nuova ondata di contagi ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità di ...

GiovanniToti : Stabile la situazione negli ospedali liguri con due soli ricoveri in più, mentre è ancora debole la pressione sulle… - infoitinterno : Coronavirus, l'aggiornamento regionale: 1 decesso, 13 pazienti in terapia intensiva (-1), 232 (+9) quelli ricoverat… - TeleradioNews : Covid-19, sale a 5 il bilancio delle vittime a Mondragone - AnsaLombardia : Covid, in Lombardia 683 nuovi positivi e un decesso. In aumento i ricoveri, provincia di Milano la più colpita |… - MariaPiaRagosa : RT @GiovanniToti: Stabile la situazione negli ospedali liguri con due soli ricoveri in più, mentre è ancora debole la pressione sulle terap… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid decesso Covid, un decesso e 19 nuovi positivi a Parma. Classe delle elementari in quarantena La Repubblica Record mondiale di nuovi casi di Covid-19: oltre 338mila in 24 ore

I casi di coronavirus negli Stati Uniti nel frattempo hanno superato quota 7,6 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana i contagi nel Paese ...

UN VIDEO SU TIKTOK

Dopo i 994 di mercoledì, altri 928 nuovi decessi di coronavirus e 56.045 nuovi casi sono stati segnalati negli Stati Uniti nella giornata di ieri. SI tratta di un numero che conferma il trend al ...

I casi di coronavirus negli Stati Uniti nel frattempo hanno superato quota 7,6 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana i contagi nel Paese ...Dopo i 994 di mercoledì, altri 928 nuovi decessi di coronavirus e 56.045 nuovi casi sono stati segnalati negli Stati Uniti nella giornata di ieri. SI tratta di un numero che conferma il trend al ...