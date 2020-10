(Di venerdì 9 ottobre 2020) v. servizio delle 19.04,, ANSA, - PARIGI, OCT 9 - Nuovoinper iati da coronavirus in un solo giorno: da ieri sono stati 20.339, per la prima volta sopra la soglia dei 20.000. ...

Tg3web : 'Bisognerà convivere con il covid almeno fino all'estate prossima', ha avvertito il presidente del consiglio scient… - Eurosport_IT : ?? L'emergenza Covid in Francia forza la cancellazione della Regina delle Classiche del Ciclismo ??????????… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 3 (grazie a @strange_days_82) Francia e Spagna (governate a si… - ChilErminia : RT @Tg3web: 'Bisognerà convivere con il covid almeno fino all'estate prossima', ha avvertito il presidente del consiglio scientifico france… - cagliaripad : Covid: Francia record, oltre 20.000 contagi in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia

La Repubblica

62 morti in più da ieri, tasso positività al 10,4%. Nuovo record in Francia per i contagiati da coronavirus in un solo giorno: da ieri sono stati 20.339, per la prima volta sopra la soglia dei 20.000.Parigi, 09 ott 19:57 - (Agenzia Nova) - In Francia sono stati registrati 20.339 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un record dall'inizio dell'epidemia a livello nazionale. Lo ha reso noto ...