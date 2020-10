Campania | medici messi a tacere Ecco il documento di De Luca

(Di venerdì 9 ottobre 2020) E' polemica indopo il forzato silenzio stampa imposto ai professionisti in prima linea nell'emergenza Covid. La regione è in questo momento, almeno sulla carta, il territorio italiano con più contagiati e il governatore Vincenzo Deha vietato aipubblici locali di parlare con i giornalisti Segui su affaritaliani.it

Arcuri sta concludendo la gara per 5 milioni di test rapidi che saranno messi a disposizione medici di famiglia”. Per il momento, nessuna regione è a zero contagi. Il record è andato alla Campania con ...Al ministro della Salute Roberto Speranza e al commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri ha prospettato uno scenario tipo Lombardia. Agghiacciante perché la primavera scorsa ...