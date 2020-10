Auto in fiamme al Pigneto, in corso le indagini (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Auto incendiate questa notte in via Anghiari, nella zona del Pigneto a Roma. Le fiamme divampate alle 4 circa, hanno distrutto una macchina parcheggiata e danneggiato una seconda Auto vicina. Sul posto la Polizia del commissariato di Porta Maggiore. Al vaglio le cause del rogo, che al momento risultano imprecisate. Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma –incendiate questa notte in via Anghiari, nella zona dela Roma. Ledivampate alle 4 circa, hanno distrutto una macchina parcheggiata e danneggiato una secondavicina. Sul posto la Polizia del commissariato di Porta Maggiore. Al vaglio le cause del rogo, che al momento risultano imprecisate.

È finito agli arresti un trentaseienne di Falciano del Massico, accusato di estorsione continuata, tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio ai danni dell'auto del ...

Maxi inchiesta sul riciclaggio:

INDAGINI - Provvedimento a carico dell'imprenditore calzaturiero Marco Cimorosi, considerato il dominus dell'operazione. Sigilli a 3 appartamenti di pregio, 7 autovetture, tra cui una Range Rover Evoq ...

È finito agli arresti un trentaseienne di Falciano del Massico, accusato di estorsione continuata, tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio ai danni dell'auto del padre.

INDAGINI - Provvedimento a carico dell'imprenditore calzaturiero Marco Cimorosi, considerato il dominus dell'operazione. Sigilli a 3 appartamenti di pregio, 7 autovetture, tra cui una Range Rover Evoque.