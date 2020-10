Anche l’Under 21 è un focolaio: altri due azzurrini positivi. Partita con l’Islanda a rischio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo Bastoni e Carnesecchi ci sono altri due nazionali Under 21 positivi al Coronavirus. Lo ha reso noto la FIGC. Le nuove positività in realtà sono tre, c’è Anche membro dello staff di Nicolato. L’Under 21 è attualmente impegnata nella trasferta di Reykjavik, in Islanda. A questo punto la gara valida per la qualificazione ai Campionati Europei di categoria è a rischio. L'articolo Anche l’Under 21 è un focolaio: altri due azzurrini positivi. Partita con l’Islanda a rischio ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo Bastoni e Carnesecchi ci sonodue nazionali Under 21al Coronavirus. Lo ha reso noto la FIGC. Le nuovetà in realtà sono tre, c’èmembro dello staff di Nicolato. L’Under 21 è attualmente impegnata nella trasferta di Reykjavik, in Islanda. A questo punto la gara valida per la qualificazione ai Campionati Europei di categoria è a. L'articolol’Under 21 è unduecon l’Islanda ailNapolista.

