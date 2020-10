Altre 150 querele dal Comitato delle vittime di Coronavirus. La rabbia contro Governo e Regione Lombardia: «Hanno chiuso alla cieca: ora si esaltano per quei mesi» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)Nato durante i primi mesi della pandemia per chiedere risposte sui morti nella Bergamasca, il Comitato «Noi Denunceremo» depositerà il prossimo 15 ottobre in Procura a Bergamo Altre 150 querele, per un totale di quasi 300. «Abbiamo lasciato parlare per un po’ esponenti del Governo e di Regione Lombardia – dice il presidente Luca Fusco -. Dopo trentaseimila morti ufficiali ed Altre migliaia ufficiose che non rientrano nella conta perché morte soffocate nel letto di casa o in qualche RSA senza un tampone mentre gli ospedali esplodevano, non solo non abbiamo assistito ad alcun rappresentante delle istituzioni che si sia fatto ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)Nato durante i primidella pandemia per chiedere risposte sui morti nella Bergamasca, il«Noi Denunceremo» depositerà il prossimo 15 ottobre in Procura a Bergamo150, per un totale di quasi 300. «Abbiamo lasciato parlare per un po’ esponenti dele di– dice il presidente Luca Fusco -. Dopo trentaseimila morti ufficiali edmigliaia ufficiose che non rientrano nella conta perché morte soffocate nel letto di casa o in qualche RSA senza un tampone mentre gli ospedali esplodevano, non solo non abbiamo assistito ad alcun rappresentanteistituzioni che si sia fatto ...

