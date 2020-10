Alitalia, i nomi dei componenti del Cda (Di venerdì 9 ottobre 2020) I nomi dei componenti del Cda di Alitalia. Prende forma la newco. La sfida è sicuramente ardua ma c’è un clima di ottimismo. Prende forma la nuova Alitalia con i nomi dei dirigenti che faranno parte del Cda della società. I nomi in questioni sono stati anticipati da il Fatto Quotidiano e da il Corriere della Sera. Alitalia, i componenti del Cda Iniziamo dai vertici, e non parliamo quindi di una novità. La nuova Alitalia sarà guidata da Fabio Maria Lezzerini nelle vesti di Amministratore delegato e da Francesco Caio, presidente della compagnia. Ai due alti dirigenti si affiancano altri sette nomi che vanno a comporre il Consiglio di Amministrazione, per un totale di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ideidel Cda di. Prende forma la newco. La sfida è sicuramente ardua ma c’è un clima di ottimismo. Prende forma la nuovacon idei dirigenti che faranno parte del Cda della società. Iin questioni sono stati anticipati da il Fatto Quotidiano e da il Corriere della Sera., idel Cda Iniziamo dai vertici, e non parliamo quindi di una novità. La nuovasarà guidata da Fabio Maria Lezzerini nelle vesti di Amministratore delegato e da Francesco Caio, presidente della compagnia. Ai due alti dirigenti si affiancano altri setteche vanno a comporre il Consiglio di Amministrazione, per un totale di ...

fattoquotidiano : Alitalia, ecco i nomi del nuovo cda. Dopo il veto anche i renziani ottengono una poltrona - WLKFabio : RT @Phastidio: E dopo aver accomodato le diverse 'sensibilità' partitiche in un affollato cda di 9 membri, la Newco può nascere e proseguir… - diegogscotti : RT @Phastidio: E dopo aver accomodato le diverse 'sensibilità' partitiche in un affollato cda di 9 membri, la Newco può nascere e proseguir… - amministrazio : Alitalia, scelto il cda della newco: ecco i 7 nomi che affiancheranno l’ad e il presidente - bispensieri : RT @Phastidio: E dopo aver accomodato le diverse 'sensibilità' partitiche in un affollato cda di 9 membri, la Newco può nascere e proseguir… -