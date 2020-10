X Factor 2020 Bootcamp: CMQMartina canta “Dio, come ti amo” di Modugno (VIDEO) (Di giovedì 8 ottobre 2020) X Factor 2020 Bootcamp, CMQMartina canta una sua versione di “Dio, come ti amo” di Domenico Modugno (VIDEO) Giovedì 8 ottobre è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2020, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizione 2020 è condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuria composta da: Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli. Nella puntata di oggi abbiamo visto le scelte di Hell Raton, al quale sono state assegnate le Under Donna. CMQMartina, dopo aver presentato il suo inedito alle audizioni, oggi si è presentata con una versione completamente stravolta di “Dio, ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 8 ottobre 2020) Xuna sua versione di “Dio,ti amo” di Domenico) Giovedì 8 ottobre è andata in onda la prima puntata deidi X, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizioneè condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuria composta da: Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli. Nella puntata di oggi abbiamo visto le scelte di Hell Raton, al quale sono state assegnate le Under Donna., dopo aver presentato il suo inedito alle audizioni, oggi si è presentata con una versione completamente stravolta di “Dio, ...

