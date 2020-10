Verso presidenziali Usa 2020, acceso dibattito Pence-Harris su pandemia e razzismo (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Mr vice presidente, sto parlando io". Il tono fermo ma gentile della democratica Kamala Harris, che più volte ha bloccato il repubblicano Mike Pence mentre tentava di interromperla, è quello che ha caratterizzato in buona parte l'atteso dibattito fra i due candidati alla vice presidenza degli Stati Uniti, divisi da barriere di plexiglass. Una discussione, moderata dalla giornalista Susan Page, accesa, dura, ma mai sopra le righe, ben diversa dallo scontro fra Donald Trump e Joe Biden, pieno di attacchi, insulti e interruzioni che poco hanno giovato alla comprensione. Corte suprema, razzismo e soprattutto gestione dell'epidemia sono stati i temi principali."Gli americani sono stati testimoni del più grande fallimento di qualsiasi amministrazione presidenziale americana nella storia del Paese" ha ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Mr vice presidente, sto parlando io". Il tono fermo ma gentile della democratica Kamala, che più volte ha bloccato il repubblicano Mikementre tentava di interromperla, è quello che ha caratterizzato in buona parte l'attesofra i due candidati alla vice presidenza degli Stati Uniti, divisi da barriere di plexiglass. Una discussione, moderata dalla giornalista Susan Page, accesa, dura, ma mai sopra le righe, ben diversa dallo scontro fra Donald Trump e Joe Biden, pieno di attacchi, insulti e interruzioni che poco hanno giovato alla comprensione. Corte suprema,e soprattutto gestione dell'epidemia sono stati i temi principali."Gli americani sono stati testimoni del più grande fallimento di qualsiasi amministrazione presidenziale americana nella storia del Paese" ha ...

