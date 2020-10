Uomini e Donne, Gemma Galgani piange per l’addio di Paolo: la reazione del pubblico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione mediatica per l’indiscrezione che la vedrebbe vicina alla sua uscita definitiva dal trono classico di Uomini e Donne e anche per la reazione che ha avuto alla rottura con il cavaliere Paolo. La dama torinese si è lasciata andare alle lacrime, non appena appreso in studio che Paolo non intendesse più proseguire la loro frequentazione, avviata di recente. “Il sosia di Can Yaman” è stato spalleggiato da Tina Cipollari. Che per Gemma si avvicini l’inizio della fine della sua esperienza al dating-show di Maria De Filippi? Intanto l’opinione del web appare divisa sul conto di Gemma. Gemma Galgani ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 ottobre 2020)è tornata al centro dell’attenzione mediatica per l’indiscrezione che la vedrebbe vicina alla sua uscita definitiva dal trono classico die anche per lache ha avuto alla rottura con il cavaliere. La dama torinese si è lasciata andare alle lacrime, non appena appreso in studio chenon intendesse più proseguire la loro frequentazione, avviata di recente. “Il sosia di Can Yaman” è stato spalleggiato da Tina Cipollari. Che persi avvicini l’inizio della fine della sua esperienza al dating-show di Maria De Filippi? Intanto l’opinione del web appare divisa sul conto di...

