NEW YORK - Il prossimo dibattito fra Donald Trump e Joe Biden, in calendario il 15 ottobre, si terrà da remoto con il presidente e l'ex vicepresidente che parteciperanno da luoghi separati.

Ultime Notizie dalla rete : Trump Biden Trump-Biden, il secondo dibattito sarà virtuale. Il presidente: "Non parteciperò" la Repubblica Usa: Trump non parteciperà a dibattito virtuale, "non sprecherò il mio tempo"

