Tanto fumo e poco arrosto. De Luca tuona sui social ma la sanità campana è nel caos (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Non c’è un posto letto libero”, questa frase provoca tanta tristezza quanta rabbia. All’ospedale Cotugno di Napoli, “ospedale Covid”, riferisce la Stampa, non si entra senza autorizzazione e il nervosismo lì è talmente alto da essere “palpalbile”. Con l’ordine del presidente della Campania Vincenzo De Luca, medici e dirigenti sanitari non possono più rilasciare dichiarazioni in libertà sull’emergenza Covid, per avere informazioni bisogna rivolgersi all’unità di crisi della Regione. Ma dalla struttura fanno sapere che “non c’è alcuna carenza di posti letto su scala regionale” e che è che è stata avviata la cosiddetta “fase C” dell’emergenza, per ottenere un aumento di 600 posti letto su tutto il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Non c’è un posto letto libero”, questa frase provoca tanta tristezza quanta rabbia. All’ospedale Cotugno di Napoli, “ospedale Covid”, riferisce la Stampa, non si entra senza autorizzazione e il nervosismo lì è talmente alto da essere “palpalbile”. Con l’ordine del presidente della Campania Vincenzo De, medici e dirigenti sanitari non possono più rilasciare dichiarazioni in libertà sull’emergenza Covid, per avere informazioni bisogna rivolgersi all’unità di crisi della Regione. Ma dalla struttura fanno sapere che “non c’è alcuna carenza di posti letto su scala regionale” e che è che è stata avviata la cosiddetta “fase C” dell’emergenza, per ottenere un aumento di 600 posti letto su tutto il ...

vatenacttencass : @AlessandraZadro @enricomagrelli Attrice brava e affascinante,faceva scintille quando recitava con Bogie,a quanto p… - salvinibloccam1 : @espressionedime No, ma non stanno bene. Il mio prof invece stava in astinenza da fumo, prese un pezzo di carta, lo… - naturalfoodwine : @Paolo3_P Io fumo la pipa..dura tanto???????? - marcell42027530 : @maugas56 io non giudico chi ci casca, io fumo da 38 anni e non provo a smettere, non giudico cioè, non dico poveri… - CarpaneseSilva1 : RT @spank75: Tanto io me ne sbatto le palle della mascherina. Fumo come un turco e giro sempre in tuta. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tanto fumo Il significato di “Fumo e Fuggo”, in cui Young Signorino cerca di evadere dalla realtà Music Fanpage FOTO Il sole dopo il grigio

Marittima, Basso Salento, 7 ottobre 2020 E' bello, dopo tanti giorni col cielo color grigio nero fumo, poter rivedere, sia pure in piccole tracce, la scena del sorgere del sole. Buona giornata, amici ...

Esplosione a Napoli: palazzina sventrata, una donna grave in ospedale

Un boato e tanto fumo. Un'esplosione probabilmente dovuta a una fuga di gas ha svegliato questa mattina tutti gli abitanti di via del Priorato, nel ...

Marittima, Basso Salento, 7 ottobre 2020 E' bello, dopo tanti giorni col cielo color grigio nero fumo, poter rivedere, sia pure in piccole tracce, la scena del sorgere del sole. Buona giornata, amici ...Un boato e tanto fumo. Un'esplosione probabilmente dovuta a una fuga di gas ha svegliato questa mattina tutti gli abitanti di via del Priorato, nel ...