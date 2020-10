Tamponi Covid, sistema in crisi: code e attese per i risultati. Il Cts: vanno raddoppiati (Di giovedì 8 ottobre 2020) «I fucili si comprano prima della guerra, non durante», dice Pier Luigi Bartoletti, medico di Torpignattara, Roma Est, e segretario della Fimmg, la federazione dei medici di base della... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 ottobre 2020) «I fucili si comprano prima della guerra, non durante», dice Pier Luigi Bartoletti, medico di Torpignattara, Roma Est, e segretario della Fimmg, la federazione dei medici di base della...

E chi accusa i sintomi Covid nel Napoletano, se ha bisogno del ricovero ... La pressione sul Pronto soccorso è pesante, molti arrivano con la propria macchina, «dove si fa il tampone? – grida un uomo ...

Covid, cosa è cambiato in sei mesi: la curva risale ma c'è meno carica virale

Quel 23 marzo, in Campania il Covid-19 era ancora un mostro lontano e contenuto. I ricoverati erano 266, di cui 110 in terapia intensiva. Con 870 tamponi, numero davvero irrisorio, furono accertati ...

