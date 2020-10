Salerno | un amore ed una giovane vita spazzati via dalla furia dell’acqua

Leggi su chenews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Prima le forti piogge dei giorni scorsi, poi la piena del torrente ad Albanella, poi la tragedia che ha avuto come protagonista ladonna. Ragazza morta salernitano (Leggo)Le forti piogge dei giorni scorsi avevano ingrossato di molto il torrente, siamo ad Albanella, provincia di, il torrente Malmone sta lentamente gonfiandosi, alimentato dalle acqua cadute abbondanti nelle ultime ore. Desireè Quagliarella è in macchina con il suo fidanzato, lei 26 enne, è originaria di Sito Cilento. L’acqua sale ancora, ed invade la strada, le macchine sono spazzate via. I due ragazzi vedono arrivare la fine. Lui si aggrappa ad un albero ed ha salva la, lei sbalzata fuori dall’abitacolo, sarà ritrovata cadavere dopo qualche ora. Saranno i Vigili del Fuoco a ritrovare il ...