Roland Garros, Iga Swiatek prima finalista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo aver battuto agli ottavi la seconda al mondo Simona Halep, la giovane polacca Iga Swiatek, numero 53 del ranking Wta, agguanta la sua prima finale in un Grande Slam. Dopo un'ora e undici minuti di incontro, la prima finalista del Roland Garros, terzo Grande Slam della stagione, in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi, ha battuto per 6-2, 6-1 l'argentina Nadia Podoroska, tennista numero 131. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo aver battuto agli ottavi la seconda al mondo Simona Halep, la giovane polacca Iga, numero 53 del ranking Wta, agguanta la suafinale in un Grande Slam. Dopo un'ora e undici minuti di incontro, ladel, terzo Grande Slam della stagione, in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi, ha battuto per 6-2, 6-1 l'argentina Nadia Podoroska, tennista numero 131.

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros!?? R… - RaiRadio2 : L’Italia avanti sulla terra rossa. Forza Jannik, forza Martina. Guardiamo a voi per far ripartire il paese. Chi rit… - ItaliaTeam_it : ?? INCANTATI DA SINNER ?? Alexander Zverev superato in quattro set, Jannik ai quarti di finale del Roland Garros! A… - Giorgiovsb : RT @SportRepubblica: Roland Garros Vince la gioventù: finale Kenin-Swiatek - SportRepubblica : Roland Garros Vince la gioventù: finale Kenin-Swiatek -