Quattro lettere e si riapre la trattativa su Autostrade (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il tentativo di sondare la disponibilità e gli umori del Governo passa per una lettera. È mercoledì sera quando la missiva arriva sulla scrivania del ministro dell’Economia. A scrivere sono Fabio Cerchiai e Carlo Bertazzo, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Atlantia, la società attraverso cui i Benetton controllano Autostrade. La trattativa per chiudere la partita sul futuro delle Autostrade con la Cassa depositi e prestiti è saltata da due settimane e mancano due giorni alla scadenza del seppur ennesimo ultimatum lanciato da Giuseppe Conte. Nella lettera, che Huffpost ha potuto visionare, i vertici di Atlantia chiedono a Roberto Gualtieri “l’opportunità di un incontro” perché la situazione è “sempre più critica e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il tentativo di sondare la disponibilità e gli umori del Governo passa per una lettera. È mercoledì sera quando la missiva arriva sulla scrivania del ministro dell’Economia. A scrivere sono Fabio Cerchiai e Carlo Bertazzo, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Atlantia, la società attraverso cui i Benetton controllano. Laper chiudere la partita sul futuro dellecon la Cassa depositi e prestiti è saltata da due settimane e mancano due giorni alla scadenza del seppur ennesimo ultimatum lanciato da Giuseppe Conte. Nella lettera, che Huffpost ha potuto visionare, i vertici di Atlantia chiedono a Roberto Gualtieri “l’opportunità di un incontro” perché la situazione è “sempre più critica e ...

Tommasolabate : In quattro lettere. GODO. - HuffPostItalia : Quattro lettere e si riapre la trattativa su Autostrade - noelsbday : RT @yanivisser: @noelsbday boh impressione levar del sole di monet ma non sono quattro lettere mi sto arrabbiando molto - yanivisser : @noelsbday boh impressione levar del sole di monet ma non sono quattro lettere mi sto arrabbiando molto - yanivisser : @noelsbday in che senso non entrava sono quattro lettere o no . -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro lettere Quattro lettere e si riapre la trattativa su Autostrade L'HuffPost Quattro lettere e si riapre la trattativa su Autostrade

Atlantia chiede un incontro urgente a Gualtieri per evitare un "pesantissimo danno al sistema Italia". Il Governo vuole una soluzione in linea con l'accordo del 14 luglio. Tutti i passaggi che hanno r ...

Terremoto: Acquaroli a Mattarella, dopo 4 anni ancora dramma

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per evidenziare "la drammatica condizione in cui ancora versa il territorio marchig ...

Atlantia chiede un incontro urgente a Gualtieri per evitare un "pesantissimo danno al sistema Italia". Il Governo vuole una soluzione in linea con l'accordo del 14 luglio. Tutti i passaggi che hanno r ...Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per evidenziare "la drammatica condizione in cui ancora versa il territorio marchig ...