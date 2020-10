MotoGP GP Francia, Vinales: “Questa pista mi piace, si può fare bene” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Questa e’ una pista che mi piace molto, si può fare bene. Dobbiamo essere molto attenti e preparare il giro secco per aggiudicarci la prima fila. Noi andiamo bene con le temperature basse, e’ una bella opportunità”. Lo ha detto Maverick Vinales ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Le Mans di MotoGP. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Questa e’ unache mimolto, si puòbene. Dobbiamo essere molto attenti e preparare il giro secco per aggiudicarci la prima fila. Noi andiamo bene con le temperature basse, e’ una bella opportunità”. Lo ha detto Maverickai microfoni di Sky Sport alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Le Mans di

