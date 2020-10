MLS, il primo gol di Higuain: la punizione contro i NY Red Bulls – VIDEO (Di giovedì 8 ottobre 2020) Prima rete in MLS per Gonzalo Higuain che ha regalato la vittoria all’Inter Miami contro i New York Red Bulls. Gonzalo Higuain nella notte ha segnato il suo primo gol in MLS da quando è passato all’Inter Miami. L’argentino ha realizzato il gol vittoria contro i New York Red Bulls con un calcio di punizione dal limite dell’area a dieci minuti dalla fine. You: Give us @RayHudson’s call! Us: Say less. pic.twitter.com/1VivSksDEv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Prima rete in MLS per Gonzaloche ha regalato la vittoria all’Inter Miamii New York Red. Gonzalonella notte ha segnato il suogol in MLS da quando è passato all’Inter Miami. L’argentino ha realizzato il gol vittoriai New York Redcon un calcio didal limite dell’area a dieci minuti dalla fine. You: Give us @RayHudson’s call! Us: Say less. pic.twitter.com/1VivSksDEv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com

