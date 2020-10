Magi: non vado a tavolo centrosinistra, non so se mi candido (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – “Non saro’ presente mercoledi’, al tavolo della coalizione, insieme agli altri candidati a sindaco di Roma. Andra’ qualcuno dei Radicali. Se mi candido? Non ho deciso, sto ancora valutando, non mi pare chiaro il percorso”. Cosi’ Riccardo Magi, deputato di +Europa, ha risposto ad una domanda dell’agenzia Dire sulla sua presenza al tavolo della coalizione di centrosinistra, in programma mercoledi’, per definire il percorso delle primarie per il candidato a sindaco di Roma. Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – “Non saro’ presente mercoledi’, aldella coalizione, insieme agli altri candidati a sindaco di Roma. Andra’ qualcuno dei Radicali. Se mi? Non ho deciso, sto ancora valutando, non mi pare chiaro il percorso”. Cosi’ Riccardo, deputato di +Europa, ha risposto ad una domanda dell’agenzia Dire sulla sua presenza aldella coalizione di, in programma mercoledi’, per definire il percorso delle primarie per il candidato a sindaco di Roma.

screaminghype : @rgm_magi @ricpuglisi Credo che il punto non sia l'utilità o meno della mascherina, ma l'idiozia piena di retorica… - rgm_magi : @ricpuglisi Una pratica che, mentre non costa nulla ad oggi uno che la applica, può essere di grande aiuto per gli… - mian88d : Stasera in piscina abbiamo fatto la corsia delle sante: Maria, Maria-Pia, Maria-Assunta, Angel-ina. Più, istruttore… - ancora_amen : @emiliofederico1 ?? Dipende dalla temperatura; se Baldassarre avrà influenza, dovrà fare tampone ed in attesa dell'e… - ammazing__ : @tulipire Magi assolutamente?? (Se non l'hai già visto) -

Ultime Notizie dalla rete : Magi non Magi: non vado a tavolo centrosinistra, non so se mi candido RomaDailyNews Coronavirus, Magi: “I casi in aumento primo effetto della riapertura delle scuole”

"I numeri di Covid nel Lazio mostrano un lieve aumento della curva che, probabilmente, comincia a risentire dell'apertura delle scuole. Un riavvio che, per quanto in sicurezza, ha spostato migliaia ...

Ok a pubblicità dei profilattici senza l’obbligo di autorizzazione del ministero

La norma è il punto di arrivo di un percorso avviato da Riccardo Magi, deputato di + Europa Radicali ... "I profilattici – ha continuato Sileri – al pari di tutti i dispositivi medici che non sono ...

"I numeri di Covid nel Lazio mostrano un lieve aumento della curva che, probabilmente, comincia a risentire dell'apertura delle scuole. Un riavvio che, per quanto in sicurezza, ha spostato migliaia ...La norma è il punto di arrivo di un percorso avviato da Riccardo Magi, deputato di + Europa Radicali ... "I profilattici – ha continuato Sileri – al pari di tutti i dispositivi medici che non sono ...