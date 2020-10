Lazio, a Tare il Leone d’Oro: «Ringrazio il popolo laziale» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha ricevuto a Venezia il Leone d’Oro Un riconoscimento che sottolinea ancora una volta quanto di buono stia facendo da quando è il Direttore Sportivo della S.S. Lazio. Igli Tare ha ricevuto a Venezia, presso il Palazzo della Regione, il Leone d’Oro, un riconoscimento importante conferito a vari personaggi dello sport, della cultura, dello Stato e dell’imprenditoria nazionale. Queste le sue dichiarazioni a Nuovavenezia.gelocal.it: «Credevo che fosse complicato scendere in campo di fronte a 60 mila persone, poi invece quando ricevendo questo riconoscimento mi emoziono. Faccio parte di quella generazione che negli anni novanta è andata via dall’Albania per provare a cercare la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il direttore sportivo dellaIgliha ricevuto a Venezia ild’Oro Un riconoscimento che sottolinea ancora una volta quanto di buono stia facendo da quando è il Direttore Sportivo della S.S.. Igliha ricevuto a Venezia, presso il Palazzo della Regione, ild’Oro, un riconoscimento importante conferito a vari personaggi dello sport, della cultura, dello Stato e dell’imprenditoria nazionale. Queste le sue dichiarazioni a Nuovavenezia.gelocal.it: «Credevo che fosse complicato scendere in campo di fronte a 60 mila persone, poi invece quando ricevendo questo riconoscimento mi emoziono. Faccio parte di quella generazione che negli anni novanta è andata via dall’Albania per provare a cercare la ...

