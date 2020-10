La truffa dei morti fasulli per incassare le polizze

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nino Materi Dopo la banda che "spaccava le ossa", smascherato un altro business criminale da 10 milioni Prima fingevano l'incidente. «Mortale», ovviamente. Ma poi arrivava il complice che intimava al defunto farlocco: «Alzati e cammina». Sarà per questo che la polizia di Palermo che ha sgominato la banda ditori, ha battezzato l'inchiesta con un nome tanto azzeccato quanto «divertente»: «Operazione Lazzaro». Nulla di profano, ma molto pragmatismo nel blitz degli agenti della Squadra mobile del capoluogo siciliano che ieri mattina ha eseguito sei fermi nei confronti dei componenti di un'organizzazione criminale che negli ultimi anni ha messo a segno una ventina di truffe con un giro d'affari milionario, tutto grazie a premi assicurativi liquidati per «dichiarazione di morte» dove ogni ...

Prima fingevano l'incidente. «Mortale», ovviamente. Ma poi arrivava il complice che intimava al defunto farlocco: «Alzati e cammina». Sarà per questo che la polizia di Palermo che ha sgominato la band ...Accanto al dirigente della Regione siede l’ex presidente della partecipata capitolina, Alessandro Clemente, anch’egli imputato per concorso in truffa ... riscossione dei tributi e di altre ...