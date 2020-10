Irpef e detrazioni, ecco cosa cambia. L'assegno unico solo a metà 2021 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le simulazioni sulla riforma delle aliquote: il taglio degli sconti peserebbe soprattutto sui ceti medio-alti. Già con la prossima manovra verrà finanziato il sostegno alle famiglie con figli. Ma non ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le simulazioni sulla riforma delle aliquote: il taglio degli sconti peserebbe soprattutto sui ceti medio-alti. Già con la prossima manovra verrà finanziato il sostegno alle famiglie con figli. Ma non ...

