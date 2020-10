Inter, ora suona l'allarme: positivi al Coronavirus altri due giocatori (Di giovedì 8 ottobre 2020) Peggiora la situazione Coronavirus in casa Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i tamponi hanno trovato altri due casi di positività nella rosa di Antonio Conte . Mercoledì erano stati trovati positivi Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, sospesi dai ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Peggiora la situazionein casa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i tamponi hanno trovatodue casi dità nella rosa di Antonio Conte . Mercoledì erano stati trovatiMilan Skriniar e Alessandro Bastoni, sospesi dai ...

SkySport : ULTIM'ORA INTER Nainggolan e Gagliardini positivi al Covid-19 Si aggiungono alle positività di Bastoni e Skriniar - Gazzetta_it : Positivi #Skriniar e #Bastoni, Conte ora trema. E al derby... #Inter #coronavirus - Inter : ?? | STORIA Dall'oratorio di Rescaldina alla Nazionale @Vivo_Azzurro, passando per i trionfi in Premier e l'esperie… - SPress24 : ULTIM'ORA: Inter, situazione preoccupante: due nuovi casi di Covid-19 - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Inter - #Young non dimentica il #Watford: 'Lascerei l'Italia anche ora' ??#CMITmercato -