“Il coraggio di essere liberi”: incontro a Fiumicino il 15 ottobre nel centenario della nascita di Salvo D’Acquisto (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il coraggio di essere liberi”: incontro a Fiumicino il 15 ottobre nel centenario della nascita di Salvo D’Acquisto – L’evento, organizzato nell’ambito del progetto “MI RICORDO: percorsi, visioni ed elaborazioni all’ombra di Torre Perla tra patrimoni ambientali e vicende umane”, si terrà a partire dalle ore 9,30 presso la Sala Consiliare Si terrà giovedì 15 ottobre dalle ore 9,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Fiumicino, il convegno/dialogo “IL coraggio DI ESSERI LIBERI: libertà, scelte, contraddizioni e connessioni”. L’evento, realizzato in occasione del centenario ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Ildiliberi”:il 15neldiD’Acquisto – L’evento, organizzato nell’ambito del progetto “MI RICORDO: percorsi, visioni ed elaborazioni all’ombra di Torre Perla tra patrimoni ambientali e vicende umane”, si terrà a partire dalle ore 9,30 presso la Sala Consiliare Si terrà giovedì 15dalle ore 9,30, presso la Sala Consiliare del Comune di, il convegno/dialogo “ILDI ESSERI LIBERI: libertà, scelte, contraddizioni e connessioni”. L’evento, realizzato in occasione del...

Fontana3Lorenzo : 7 ottobre 1571, una data importante nella storia della civiltà europea: La battaglia di Lepanto! La Lega Santa sbar… - carlaruocco1 : Quel #7ottobre di 75 anni fa i #Carabinieri rifiutarono l’adesione alla RSI, scegliendo con coraggio il supplizio d… - msgelmini : Un mese senza #Willy e il Presidente #Mattarella decide di conferire una medaglia d’oro alla sua memoria. Grazie Pr… - r31458893 : RT @nonnarita50: Ci vuole coraggio per ascoltare il proprio cuore ed essere #inGradoDi di seguirlo ..ma forse è l'unico modo per trovare… - kiaracarta : @merciprlevenin @_DonTellMe @DildoBaggjns Guarda, io sia al ranuncolo che ai gerbilli do le camole perché sono alla… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il coraggio Angela Maraventano, da Lampedusa a Salvini: la frase sulla Mafia della leghista Corriere della Sera