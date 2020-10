Gualtieri: 'Pronti a prolungare Cig Covid per i settori in difficoltà' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha detto che il governo è pronto a prorogare la cassa integrazione Covid per i settori più penalizzati. 'Manterremo degli interventi selettivi ad esempio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il ministro dell'Economia Robertoha detto che il governo è pronto a prorogare la cassa integrazioneper ipiù penalizzati. 'Manterremo degli interventi selettivi ad esempio ...

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha detto che il governo è pronto a prorogare la cassa integrazione Covid per i settori più penalizzati. "Manterremo degli interventi selettivi ad esempio ...

