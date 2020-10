F1 Passion | Vettel | “Attratto dal progetto Aston Martin | sarà come una prima volta”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sebastianlascerà la Ferrari, costretto o non costretto, alla fine di questa stagione 2020 per unirsi all’, che quest’anno corre con il nome di ‘Racing Point’. E’ il minimo che possiamo dire è che il quattro volte campione del mondo di F1 sembra essere sempre più attratto da questo. ” Amo le corse e voglio andare avanti “, dice.sarà molto diversa dalla Ferrari e quindi molte cose sembrerannose fosse lavolta. È un’avventura fantastica per tutta la squadra e spero di poter fare la mia parte con le mie prestazioni. ” “ Sono già state spuntate molte caselle: le ...

In una lunga intervista Sebastian Vettel ha ripercorso gli anni in Ferrari alludendo anche a divergenze di vedute con il team ...Esattamente come era accaduto nel ‘ciclo precedente’ a Fernando Alonso, anche l’avventura in Ferrari di Sebastian Vettel si andrà a concludere senza titoli vinti e con la sensazione del lavoro incompi ...