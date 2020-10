F1 News | Mercedes correrà con il nome AMG? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre la Renault F1 si chiamerà Alpine il prossimo anno, altri produttori potrebbero evidenziare l’identità sportiva del loro marchio, come Mercedes, pluricampione del mondo dal 2014. L’azienda tedesca ha monopolizzato il mondo della F1 dall’introduzione dei motori ibridi, lasciando solo le briciole della festa alla concorrenza. Recentemente si è parlato di vedere il team Brackley venduto al suo partner Ineos, con Mercedes che manterrebbe la sua attività di produttore di motori F1. Il team principal Toto Wolff e i responsabili delle comunicazioni di Daimler Group, tuttavia, hanno negato questo scenario enfatizzando il valore che la Formula 1 porta alla Mercedes. Il produttore tedesco ha appena annunciato la sua strategia che nel prossimo futuro vedrà ... Leggi su giornal (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre la Renault F1 si chiamerà Alpine il prossimo anno, altri produttori potrebbero evidenziare l’identità sportiva del loro marchio, come, pluricampione del mondo dal 2014. L’azienda tedesca ha monopolizzato il mondo della F1 dall’introduzione dei motori ibridi, lasciando solo le briciole della festa alla concorrenza. Recentemente si è parlato di vedere il team Brackley venduto al suo partner Ineos, conche manterrebbe la sua attività di produttore di motori F1. Il team principal Toto Wolff e i responsabili delle comunicazioni di Daimler Group, tuttavia, hanno negato questo scenario enfatizzando il valore che la Formula 1 porta alla. Il produttore tedesco ha appena annunciato la sua strategia che nel prossimo futuro vedrà ...

SkySportF1 : L'annuncio della @MercedesAMGF1: positivo al Covid-19 un membro del team #EifelGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - repubblica : F1, tensione al Nurburgring: un positivo alla Mercedes. Esordio per Mick Schumacher: ''Papà sempre il migliore'' - SportRepubblica : F1, tensione al Nurburgring: un positivo alla Mercedes. Esordio per Mick Schumacher: ''Papà sempre il migliore'' - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: L'annuncio della @MercedesAMGF1: positivo al Covid-19 un membro del team #EifelGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - motorboxcom : #F1 Preoccupazione in casa #Mercedes dopo un caso di positività al #Covid19 #EifelGP -