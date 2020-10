F1 | GP Eifel Germania 2020 su TV8 | programmazione e orari delle differite

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Gran Premio dell’, undicesima tappa del campionato mondialedi Formula 1, verrà trasmesso in differita su TV8. Per i non abbonati al servizio Sky, qualifiche e gare saranno visibili in differita sul canale TV8 nel weekend del 10-11 ottobre. Sabato 10 ottobre le qualifiche che assegneranno la pole position e formeranno la griglia di partenza andranno in onda a partire dalle 18:30 mentre domenica 11 ottobre, giorno di gara, il GP verrà trasmesso dalle 18:15.