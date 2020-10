Elle Macpherson senza veli a 56 anni | The Body è ancora la più bella

Leggi su dilei

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il soprannome Theè strameritatoadesso:, 56, èuna dea. Tra le super model degliNovanta è nota sin dagli esordi per il fisico perfetto, corpo cheoggi è strepitoso. E lei lo ha mostratoin uno scatto su Instagram. Una foto che la ritrae in bianco e nero, mentre sorseggia una bevanda e tiene tra le mani (in maniera strategica a coprire le parti intime) una copia del Financial Time. Caffè? No, una bevanda messa a punto con l’azienda di integratori di cui è cofondatrice. Classe 1964, australiana, a marzo spegnerà 57 candeline, ma su di lei il passare del tempo è pressoché ...