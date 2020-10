Drive-in a Roma al collasso. La lunga odissea di cittadini in fila per il tampone: in coda per sei ore (Di giovedì 8 ottobre 2020) File enormi ai Drive-in di Roma. Per fare un tampone a volte si resta in coda anche per sei ore a volte anche sette. Come accade puntualmente al Drive-in di Santa Maria della Pietà nella zona nord della Capitale. Dalle sei del mattino già le auto sono in fila per potere effettuare il test. Il traffico non scorre e la fila finisce con il bloccare completamente la zona creando notevoli disagi. A raccontare la lunga odissea a cui sono sottoposti i cittadini che devono effettuare il test per il Covid è il Giornale. Drive-in, file infinite Il quotidiano ricorda che già dalla metà di agosto quando il servizio della Asl-Roma1 era iniziato, c’erano ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) File enormi ai-in di. Per fare una volte si resta inanche per sei ore a volte anche sette. Come accade puntualmente al-in di Santa Maria della Pietà nella zona nord della Capitale. Dalle sei del mattino già le auto sono inper potere effettuare il test. Il traffico non scorre e lafinisce con il bloccare completamente la zona creando notevoli disagi. A raccontare laa cui sono sottoposti iche devono effettuare il test per il Covid è il Giornale.-in, file infinite Il quotidiano ricorda che già dalla metà di agosto quando il servizio della Asl-1 era iniziato, c’erano ...

