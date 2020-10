Diario di famiglia nella pandemia | quello che i genitori non dicono

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Suona la sveglia, sono le sette di mattina: Claudia, trent’anni, si sveglia e prepara il suo Leonardo, che ha tre anni ed è un novellinoscuola dell’Infanzia. Bisogna fare in fretta: la sua classe, quella degli “Scoiattolini”, ha un orario ben preciso d’ingresso, dalle 8.45 alle 9. E guai a sgarrare. Salgono tutti in macchina, mamma, papà e bimbo, e arrivano davanti all’ingresso di scuola, dove delle piccole frecce blu disegnate per terra indicano il percorso. Una delle regole è che soltanto un genitore possa accompagnare il figlio all’interno: Leonardo e Claudia scendono e salutano il papà, mentre lui si gode la scena da lontano. Va peggio ad Elisa, 35 anni, mamma single di due bambine di sette e nove anni. Entrambe frequentano la stessa scuola, ma, a causa delle entrate scaglionate ...

Girano in casa con le mascherine. Passano i giorni e tutta la famiglia sembra essere piombata in una specie di nuovo lockdown. Alla fine arriva l'esito del tampone: negativo. E tutto si risolve.