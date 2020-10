Delitto d’onore | quanto costa la buona reputazione?

Leggi su bufale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Parlare di lesione all’onore può sembrare un racconto di epoche lontane. Non è così. In Italia l’idea della salvaguardia del buon nome della famiglia anche a costo di commettere delitti efferati ha giustificato l’applicazione di pene minime fino a pochi anni fa. Ai sensi dell’art. 587 del c.p., veniva punito con la reclusione da 3 a 7 anni il soggetto che in uno stato d’ira avesse cagionato la morte “del coniuge, della figlia o della sorella” nel momento in cui avesse scoperto un’illegittima relazione carnale. Pena assai esigua considerando l’entità del reato ed il fatto che la stessa pena attenuata poteva essere applicata anche in caso di omicidio del soggetto scoperto con il coniuge, la figlia o la sorella del reo. Nel caso invece di sole lesioni, si riportava espressamente che venisse applicata una ...