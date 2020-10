Covid – 19: Commissione Ue stipula appalto per fornitura 500.000 dosi Remdesivir (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Remdesivir è l'unico medicinale autorizzato nell'Ue per il trattamento di pazienti Covid-19 che necessitano di ossigeno. All'appalto congiunto partecipano 36 paesi, tutti quelli Ue, dello spazio economico europeo, il Regno Unito e sei paesi candidati all'adesione Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilè l'unico medicinale autorizzato nell'Ue per il trattamento di pazienti-19 che necessitano di ossigeno. All'congiunto partecipano 36 paesi, tutti quelli Ue, dello spazio economico europeo, il Regno Unito e sei paesi candidati all'adesione

Montecitorio : In Commissione #Difesa audizione del generale Giovanni Nistri, comandante generale @_Carabinieri_ , sugli sviluppi… - borghi_claudio : ...martedì questo nulla doveva essere presentato in pompa magna in aula, peccato però che causa #Lorenzin positiva… - zennibe : Pensando intensamente alla mia amica che ha scritto la tesi sul covid e si è ritrovata Franco Locatelli del CTS in commissione di laurea - Sandro20599237 : RT @creamycartoon: 159 casi di Covid nello staff della Commissione Ue. Von der Leyen in isolamento - TommyBrain : Byoblu:UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SU ZONE ROSSE, PANDEMIE, IDROSSICLOROCHINA E BILL GATES! Alessandro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Commissione Covid alla Camera, questore Cirielli: "Presidente commissione Bilancio non ha rispettato norme" Adnkronos Rapporto Asvis: il Covid allontana gli obiettivi di sviluppo sostenibile

«Il programma politico della presidente della Commissione Ursula von der Leyen a favore dello sviluppo sostenibile», sottolinea il presidente dell'ASviS Pierluigi Stefanini, «è stato confermato e anzi ...

A Nocera Superiore tavolo tecnico di confronto per la gestione Emergenza Covid

Si è tenuto oggi il tavolo tecnico di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza Covid presso la sede comunale ... del presidente della Commissione Sanità Vincenzo Stile, del Comandante della ...

«Il programma politico della presidente della Commissione Ursula von der Leyen a favore dello sviluppo sostenibile», sottolinea il presidente dell'ASviS Pierluigi Stefanini, «è stato confermato e anzi ...Si è tenuto oggi il tavolo tecnico di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza Covid presso la sede comunale ... del presidente della Commissione Sanità Vincenzo Stile, del Comandante della ...