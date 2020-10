Coronavirus, più di 200 scuole chiuse dall’inizio dell’anno scolastico. Almeno un caso in più di 1.000 istituti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus, all’inizio di ottobre sono più di 200 le scuole che hanno chiuso (anche per pochi giorni) per il Covid. In più di 1.000 istituti è stato registrato Almeno un caso di positività. Arrivati all’inizio del mese di ottobre, in Italia si contano più di 200 scuole chiuse (anche per pochi giorni) per il Coronavirus e più di 1.000 gli istituti dove si è registrato Almeno un caso di Covid. I dati sono quelli riportati dal database creato da un ricercatore e da uno studente universitario, che hanno creato un sistema che raccoglie le notizie e le ordinanze dei sindaci sul tema. CoronavirusLe scuole ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020), all’inizio di ottobre sono più di 200 leche hanno chiuso (anche per pochi giorni) per il Covid. In più di 1.000è stato registratoundi positività. Arrivati all’inizio del mese di ottobre, in Italia si contano più di 200(anche per pochi giorni) per ile più di 1.000 glidove si è registratoundi Covid. I dati sono quelli riportati dal database creato da un ricercatore e da uno studente universitario, che hanno creato un sistema che raccoglie le notizie e le ordinanze dei sindaci sul tema.Le...

