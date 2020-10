Coronavirus in Italia, ultime notizie. Taranto, focolaio in una classe: 18 positivi. Scuola chiusa 14 giorni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 62.576 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 333.940 cittadini provocando 36.061 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Taranto, focolaio in una classe: 18 positivi. Scuola chiusa 14 giorni – ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)in, ledi oggi– Sono 62.576 le persone attualmente positive alin, che finora ha contagiato 333.940 cittadini provocando 36.061 morti. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte ledi oggi, giovedì 8 ottobre 2020, legate alin, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –in una: 1814– ...

DPCgov : Semplice ?? Gratuita ?? Aiuta a contenere il #Coronavirus ????? Proteggi te stesso e la comunità. Scarica l’app… - ilpost : La situazione italiana dopo la “seconda ondata” di contagi da coronavirus è migliore rispetto ad altri paesi per un… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti - CPapasergio : Cina bocciata nel mondo per la gestione della pandemia, ma non in Italia #Chinavirus #Wuhan - Roberto20085 : RT @Cartabellotta: Ad oggi in Italia sono stati eseguiti 12.069.402 #tamponi totali di cui 12.069.401 non invasivi #Covid_19 #coronavirus -