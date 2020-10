Compra una Tesla Model Y e va in autostrada: all’improvviso il tetto dell’auto si stacca e vola via (Di giovedì 8 ottobre 2020) Era in autostrada, al volante della sua Tesla Model Y nuova di zecca, appena ritirata dal concessionario, quando all’improvviso il tettuccio dell’auto si è staccato ed è volato via, lasciando l’auto scoperta come se fosse una cabrio. Una scena che ha dell’incredibile ma che è successa veramente negli Stati Uniti a un malcapitato cliente Tesla, che ha documentato la scena in un video e alcune foto pubblicate sui social assieme al racconto della disavventura. “Eravamo a bordo della Tesla Model Y da pochi minuti quando abbiamo sentito improvvisamente un sacco di vento addosso – ha raccontato l’utente Indescribables -. In una manciata di istanti il tetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Era in, alnte della suaY nuova di zecca, appena ritirata dal concessionario, quando all’improvviso il tettuccio dell’auto si èto ed èto via, lasciando l’auto scoperta come se fosse una cabrio. Una scena che ha dell’incredibile ma che è successa veramente negli Stati Uniti a un malcapitato cliente, che ha documentato la scena in un video e alcune foto pubblicate sui social assieme al racconto della disavventura. “Eravamo a bordo dellaY da pochi minuti quando abbiamo sentito improvvisamente un sacco di vento addosso – ha raccontato l’utente Indescribables -. In una manciata di istanti il...

Feerrnweh : RT @Frances47069688: @Feerrnweh @serenonaaa @Martyquore Perché l’obiezione solita “compra un solo maglione ma buono” per es cade davanti al… - f_uccheddu : RT @elisa24102: Il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra,ma si regala. G.Flaubert/Romy Schneider - Frances47069688 : @Feerrnweh @serenonaaa @Martyquore Perché l’obiezione solita “compra un solo maglione ma buono” per es cade davanti… - LeleRoma1976 : Quindi da come ho capito,uno che sta tra i 600 uomini piu ricchi al mondo,non legge i dossier di una societa' che v… - PatriziaTenda : RT @elisa24102: Il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra,ma si regala. G.Flaubert/Romy Schneider -

Ultime Notizie dalla rete : Compra una Compra una Ferrari F40 e fa oltre 300.000€ di danni in 30 minuti Automoto.it Vendere un’auto incidentata: gli step per farlo

ECONOMIA – Vendere una vettura incidentata, reduce da un sinistro e non più funzionante, oggi è possibile. Esistono in rete diversi servizi che sono nati con queste finalità: si parla proprio di compr ...

Fantic Motor compra da Yamaha la bolognese Motori Minarelli

L'operazione è stata annunciata ieri alle Rsu di Calderara di Reno, dove da inizio Millennio sventola la bandiera nipponica di Yamaha Motor: Motori Minarelli entro fine anno tornerà italiana, perché i ...

ECONOMIA – Vendere una vettura incidentata, reduce da un sinistro e non più funzionante, oggi è possibile. Esistono in rete diversi servizi che sono nati con queste finalità: si parla proprio di compr ...L'operazione è stata annunciata ieri alle Rsu di Calderara di Reno, dove da inizio Millennio sventola la bandiera nipponica di Yamaha Motor: Motori Minarelli entro fine anno tornerà italiana, perché i ...