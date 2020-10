Cagliari, Godin: “All’Inter ho pagato il nuovo modulo ed uno sforzo diverso. Al Cagliari voglio alzare il livello” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Diego Godin parla dal ritiro dell'Uruguay in merito alla sua avventura nel calcio italiano, iniziata la passata stagione con il trasferimento all'Inter. Nella stagione milanese Godin ha raccolto 36 presenze e due reti, adesso c'è tutta una stagione in Sardegna ad attendere il calciatore che ha così parlato:LE PAROLE DEL DIFENSOREcaption id="attachment 1034085" align="alignnone" width="851" Godin, getty images/caption"All'Inter e con Conte alla guida ho cambiato modulo e trovato un diverso tipo di sforzo fisico - ha spiegato il difensore. Mi piacciono le sfide e ho accettato Cagliari. Cosa ho trovato a Cagliari? Una diversa città, un diverso club, diverso clima e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Diegoparla dal ritiro dell'Uruguay in merito alla sua avventura nel calcio italiano, iniziata la passata stagione con il trasferimento all'Inter. Nella stagione milaneseha raccolto 36 presenze e due reti, adesso c'è tutta una stagione in Sardegna ad attendere il calciatore che ha così parlato:LE PAROLE DEL DIFENSOREcaption id="attachment 1034085" align="alignnone" width="851", getty images/caption"All'Inter e con Conte alla guida ho cambiatoe trovato untipo difisico - ha spiegato il difensore. Mi piacciono le sfide e ho accettato. Cosa ho trovato a? Una diversa città, unclub,clima e ...

